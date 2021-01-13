В Одессе заминировали 26 детских садов: детали
В Одессе 13 января неизвестный заминировал десятки учреждений дошкольного образования, суд и прокуратуру. Информацию о минировании проверяют правоохранители.
Письмо с предупреждением о минировании пришло на электронную почту полицейских в 10:30. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области в фейсбуке.
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Что именно заминировали
- 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города;
- Малиновский районный суд Одессы;
- здание Одесской областной прокуратуры.
Сейчас взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы проверяют объекты.
Не первые минирования
12 января в Одессе также "минировали" ряд объектов социальной инфраструктуры и Малиновский суд. Однако, после проверки никаких взрывных устройств не нашли.
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