В Одессе 13 января неизвестный заминировал десятки учреждений дошкольного образования, суд и прокуратуру. Информацию о минировании проверяют правоохранители.

Письмо с предупреждением о минировании пришло на электронную почту полицейских в 10:30. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области в фейсбуке.

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Что именно заминировали

26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города;

Малиновский районный суд Одессы;

здание Одесской областной прокуратуры.

Сейчас взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы проверяют объекты.

Не первые минирования

12 января в Одессе также "минировали" ряд объектов социальной инфраструктуры и Малиновский суд. Однако, после проверки никаких взрывных устройств не нашли.