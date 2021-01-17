В Украину в ночь с 16 на 17 января пришли морозы, местами термометры показывали -30 градусов. На Юге Украины температура воздуха упала до -14 градусов, но даже этого хватило, чтобы в Черном море образовалось необычное природное явление.

Из-за большой разницы в температуре море буквально "закипело". Видео этого явления обнародовали местные жители, пишет "Думская".

Важно Прогноз погоды на 17 января: в Украину идет мороз до -30 градусов, на дорогах будет гололедица

Известно, что 17 января температура в Одессе составляла -14 градусов, море прогрелось до +3...+5 градусов. Разница температур окружающей среды и моря составляла примерно 20 градусов, из-за чего и появилось такое захватывающее природное явление, когда над водой клубится пар.



В Одессе из-за сильных морозов "закипело" море / Фото Одесса INFO

Утреннее море в Одессе: смотрите видео

"Кипящее" море в Одессе: смотрите видео

Ранее сообщали, что в Одессе накануне Нового года зацвело множество летних цветов. Местный фотограф запечатлел красоту на фото и отметил, что расцвели не только первоцветы, но и дикие ирисы.

Какой будет погода в ближайшие дни

В течение ближайших суток, 16 – 18 января, в Украине и в дальнейшем можно будет наблюдать холодную погоду с морозами до -14...-20 градусов. Однако еще холоднее будет на востоке – там температура опустится до -22...-24 градусов.

По прогнозу синоптиков, в январе морозы будут только усиливаться. Однако в феврале все-таки станет немного теплее.

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