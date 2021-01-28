В ночь с 27 на 28 января в Одессе зафиксировали на горизонте молнию без грома. Такое погодное явление очень необычно для разгара зимы.

Источник: "Одесса Сейчас" Лучше всего непривычную молнию было заметно с улицы Балковской. Актуально Непогода не отступает: впервые за 2 года объявили красный уровень опасности Еще один погодный "сюрприз" изрядно удивил одесситов. Своими впечатлениями они делятся в сети. Обратите внимание! Молнии возникают во время гроз, которые характерны для теплых времен года. В то же время иногда среди зимы случаются снежные грозы. Тогда с неба падает ледяной дождь или снег. Такие явления чрезвычайно редки. В Одессе зафиксировали молнии без грома: смотрите видео Непогода в Одессе: что известно По состоянию на 28 января в Одессе спасатели объявили о III – красном – уровне опасности.

В течение дня там должно выпасть до 30 – 40 сантиметров снега.

Только за сутки 27 января спасателям пришлось 47 раз приезжать на помощь людям, оказавшимся в ловушке непогоды.

Из снежного плена удалось освободить 296 единиц транспорта.

Проезд по дорогам Одесса – Рени и Одесса – Кучурган временно запретили.

Также В Одесской области прогнозируют шквальные ветры и метели.

Непогода может обесточить сотни населенных пунктов. Интересно! Красный уровень опасности в Украине объявили впервые за 2 года.