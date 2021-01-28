Молнии без грома: необычное природное явление зафиксировали в Одессе – захватывающее видео
В ночь с 27 на 28 января в Одессе зафиксировали на горизонте молнию без грома. Такое погодное явление очень необычно для разгара зимы.
Источник: "Одесса Сейчас"
Лучше всего непривычную молнию было заметно с улицы Балковской.
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Еще один погодный "сюрприз" изрядно удивил одесситов. Своими впечатлениями они делятся в сети.
В Одессе зафиксировали молнии без грома: смотрите видео
Непогода в Одессе: что известно
- По состоянию на 28 января в Одессе спасатели объявили о III – красном – уровне опасности.
- В течение дня там должно выпасть до 30 – 40 сантиметров снега.
- Только за сутки 27 января спасателям пришлось 47 раз приезжать на помощь людям, оказавшимся в ловушке непогоды.
- Из снежного плена удалось освободить 296 единиц транспорта.
- Проезд по дорогам Одесса – Рени и Одесса – Кучурган временно запретили.
- Также В Одесской области прогнозируют шквальные ветры и метели.
- Непогода может обесточить сотни населенных пунктов.
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