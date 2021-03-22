Полиция Одесской области задержала 32-летнего иностранного преступника. Сейчас мужчина находится под стражей. Правоохранители проверяют ряд дел, к которым он может быть причастен.

Злоумышленник представлял интересы российского "вора в законе". Он фактически был доверенным лицом криминалитета. К теме В Одессе иностранец со стрельбой ограбил работницу хостела, его задержали: фото Что известно о задержанном Иностранца разыскивали больше чем полгода – правоохранители занесли его в базу еще в сентябре 2020 года.

Он совершил квартирную кражу и похитил наградное оружие. Из-за этого открыли 2 уголовных производства.

Доказательства причастности к преступлению / Фото патрульной полиции Одесской области Информацию о сокрытии человека получили сотрудники миграционной полиции.

Они совместно с оперативной группой задержали злоумышленника и провели обыск.

Полиция схватила иностранца-злоумышленника / Фото патрульной полиции Одесской области В его доме правоохранители нашли доказательства: изъяли орудия, которые подтверждают причастность к совершенным преступлениям.

Доказательства причастности к указанным правонарушениям / Фото патрульной полиции Одесской области Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 7 лет тюрьмы. Обратите внимание Аваков раскритиковал одесского судью из-за освобождения от наказания "вора в законе" Как происходило задержание преступника из Закавказья: видео