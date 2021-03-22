В Одессе задержали преступника из Закавказья: он представлял интересы "вора в законе" из России
Полиция Одесской области задержала 32-летнего иностранного преступника. Сейчас мужчина находится под стражей. Правоохранители проверяют ряд дел, к которым он может быть причастен.
Источник:Полиция Одесской области
Злоумышленник представлял интересы российского "вора в законе". Он фактически был доверенным лицом криминалитета.
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Что известно о задержанном
- Иностранца разыскивали больше чем полгода – правоохранители занесли его в базу еще в сентябре 2020 года.
- Он совершил квартирную кражу и похитил наградное оружие. Из-за этого открыли 2 уголовных производства.
Доказательства причастности к преступлению / Фото патрульной полиции Одесской области
- Информацию о сокрытии человека получили сотрудники миграционной полиции.
- Они совместно с оперативной группой задержали злоумышленника и провели обыск.
Полиция схватила иностранца-злоумышленника / Фото патрульной полиции Одесской области
- В его доме правоохранители нашли доказательства: изъяли орудия, которые подтверждают причастность к совершенным преступлениям.
Доказательства причастности к указанным правонарушениям / Фото патрульной полиции Одесской области
- Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
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Как происходило задержание преступника из Закавказья: видео
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