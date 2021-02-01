52-летнего одессита подозревают в совершении ужасного убийства собственной жены. Он якобы жестоко расправился с женщиной, после чего пытался скрыть следы преступления.

Источник: пресс-служба полиции Одессы

О гибели женщины правоохранители узнали от самого подозреваемого. Мужчина позвонил копам и сообщил им о том, что его жена якобы упала и получила смертельные травмы.

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Также злоумышленник позвонил в скорую.

Что известно об убийстве женщины в Одессе



Мужчина сломал палку о спину собственной жены / Фото пресс-службы полиции Одесской области

Полицейские, прибывшие на место увидели, что характер повреждений женщины никак совпадал с историей, которую рассказывал хозяин квартиры.

Правоохранители нашли в квартире окровавленный нож, после чего мужчина признался в совершенном преступлении.

Как выяснили следователи, супруги устроили застолье с распитием водки. Во время застолья между мужчиной и женщиной возник конфликт.

Злоумышленник схватился за нож и вонзил его жене в спину. После этого он начал бить женщину деревянной палкой и даже сломал ее.

Подозреваемого задержали. Ему уже объявили подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшей.

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит от 7 до 10 лет заключения. Вскоре фигуранту дела будут выбирать меру пресечения.