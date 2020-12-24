В нанесении 46-летнему прохожему ножевого ранения в грудь подозревают полицейские Одессы 19-летнюю девушку. Она якобы напала на мужчину из-за довольно обычной просьбы дать ему мобильный.

Девушку задержали через несколько дней после того, как она якобы совершила преступление. Об этом сообщили в полиции Одессы.

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Самого пострадавшего спасли медики.

Отругала и ударила ножом

Как выяснили полицейские, инцидент произошел после того, как к девушке подошел 46-летний прохожий. Он попросил у нее телефон, чтобы позвонить. Девушка начала его ругать за такую просьбу, а потом – достала нож и ударила в грудь.

После этого девушка скрылась с места инцидента. Свидетели преступления вызвали скорую и правоохранителей.

Следователи выяснили, где скрывается предполагаемая преступница. Она была у знакомых и надеялась избежать наказания за содеянное.

По факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Девушке уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Если ее вину докажут в суде, ей грозит от 5 до 8 лет заключения.

Смотрите видео с подозреваемой в ударе мужчины ножом в центре Одессы: