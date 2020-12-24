Из-за просьбы позвонить: 19-летнюю девушку задержали за удар мужчине ножом в Одессе
В нанесении 46-летнему прохожему ножевого ранения в грудь подозревают полицейские Одессы 19-летнюю девушку. Она якобы напала на мужчину из-за довольно обычной просьбы дать ему мобильный.
Девушку задержали через несколько дней после того, как она якобы совершила преступление. Об этом сообщили в полиции Одессы.
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Самого пострадавшего спасли медики.
Отругала и ударила ножом
Как выяснили полицейские, инцидент произошел после того, как к девушке подошел 46-летний прохожий. Он попросил у нее телефон, чтобы позвонить. Девушка начала его ругать за такую просьбу, а потом – достала нож и ударила в грудь.
После этого девушка скрылась с места инцидента. Свидетели преступления вызвали скорую и правоохранителей.
Следователи выяснили, где скрывается предполагаемая преступница. Она была у знакомых и надеялась избежать наказания за содеянное.
По факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Девушке уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Если ее вину докажут в суде, ей грозит от 5 до 8 лет заключения.
Смотрите видео с подозреваемой в ударе мужчины ножом в центре Одессы:
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