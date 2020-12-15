27-летнего жителя Одессы подозревают в совершении сексуального насилия в отношении 19-летней девушки. 15 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи считают, что собрали достаточное количество доказательств совершения преступления задержанным, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области. Задержали предполагаемого злоумышленника на территории соседнего региона.

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Инкриминируют ему не только изнасилование девушки, но и нападение на нее.

Что известно об изнасиловании 19-летней девушки в Одессе

По данным следствия, пострадавшая пришла к торговому павильону своего родственника, чтобы приобрести у него ноутбук. Когда мужчина подобрал для нее гаджет, он предложил ей кофе.

После этого злоумышленник якобы предложил ей вступить с ним в половые отношения. Когда же девушка ответила отказом, владелец торговой точки сломал ей нос и изнасиловал.

Чтобы избежать ответственности за содеянное, мужчина убежал из Одесской области.

Правоохранители нашли подозреваемого и задержали его.

Сейчас житель Одессы находится в СИЗО без права выхода под залог. Если суд признает вину подозреваемого, ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.