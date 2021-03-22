Упал с крыши: в Одессе погиб спасатель во время тушения пожара
Во время тушения пожара на улице Магистральной в Одессе одному из спасателей стало плохо. Поэтому мужчина обратился к медикам. К сожалению, в карете скорой он умер. Трагедия произошла 22 марта.
Источник:ГСЧС Одесской области
Умершему было 48 лет. Он служил в 8 пожарно-спасательной части Одессы.
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Информация о погибшем
Как сообщили изданию "Думская" знакомые спасателя, его зовут Сергей Гринько. В процессе тушения мужчина упал с крыши двухэтажного дома.
У него остались 2 несовершеннолетних детей.
Погибший в результате пожара Сергей Гринько / Фото "Думская"
Подробнее о пожаре
- Возгорание произошло в двухэтажном доме.
- Общая площадь пожара – 120 квадратных метров.
- Огонь локализовали в 13:31 и полностью потушили в 13:52.
- К операции привлекли 4 единицы пожарно-спасательной техники и 24 человека.
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Видео "Думская" с места пожара в Одессе
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