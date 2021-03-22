Во время тушения пожара на улице Магистральной в Одессе одному из спасателей стало плохо. Поэтому мужчина обратился к медикам. К сожалению, в карете скорой он умер. Трагедия произошла 22 марта.

Умершему было 48 лет. Он служил в 8 пожарно-спасательной части Одессы. К теме: На Николаевщине горели жилые дома: есть погибшие и пострадавшие – фото Информация о погибшем Как сообщили изданию "Думская" знакомые спасателя, его зовут Сергей Гринько. В процессе тушения мужчина упал с крыши двухэтажного дома. У него остались 2 несовершеннолетних детей.

Погибший в результате пожара Сергей Гринько / Фото "Думская" Подробнее о пожаре Возгорание произошло в двухэтажном доме.

Общая площадь пожара – 120 квадратных метров.

Огонь локализовали в 13:31 и полностью потушили в 13:52.

К операции привлекли 4 единицы пожарно-спасательной техники и 24 человека. Советуем прочитать В Днепре в заброшенном доме вспыхнул пожар: двое погибших Видео "Думская" с места пожара в Одессе