В Одессе полиция устанавливает обстоятельства смерти пожилой женщины. 16 марта ее нашли в мешке у входа в подвал школы № 57, что на улице Ямчитского.

Пенсионерку кто-то убил – правоохранители нашли следы насильственной смерти. Личность погибшей и причины ее смерти пока неизвестны.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Женщину нашли утром

Тело нашли утром в мешке возле школы и забрали на экспертизу. Дверь в подвал, возле которого оставили труп, была закрыта на замок.

Школа № 57 расположена в центре Одессы, в Приморском районе.

Работа правоохранителей / Фото сайта "Думская"

В Одессе возле школы нашли тело пожилой женщины: смотрите видео

В январе 2021 года в Одессе произошло еще одно жуткое преступление – парень отрубил отцу голову и ходил с ней по улицам города.