В Одессе возле школы нашли тело пожилой женщины: убили и положили в мешок
В Одессе полиция устанавливает обстоятельства смерти пожилой женщины. 16 марта ее нашли в мешке у входа в подвал школы № 57, что на улице Ямчитского.
Источник:Полиция
Пенсионерку кто-то убил – правоохранители нашли следы насильственной смерти. Личность погибшей и причины ее смерти пока неизвестны.
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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Женщину нашли утром
Тело нашли утром в мешке возле школы и забрали на экспертизу. Дверь в подвал, возле которого оставили труп, была закрыта на замок.
Школа № 57 расположена в центре Одессы, в Приморском районе.
Работа правоохранителей / Фото сайта "Думская"
В Одессе возле школы нашли тело пожилой женщины: смотрите видео
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