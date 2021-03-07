В Одессе возле ресторана произошла стрельба: есть раненые – фото, видео
В центре Одессы 7 марта возникла стрельба. Это произошло из-за конфликта между двумя компаниями. В результате три человека пострадали.
Источник:Полиция Одессы
Инцидент произошел на Екатерининской улице.
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Что известно о стрельбе
- Сначала компании устроили драку.
- Затем 32-летний мужчина открыл огонь из травматического оружия. Медики оказали помощь раненым.
- Участников стрельбы забрали в отделение полиции. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства.
- Уже открыли дело по хулиганству с применением оружия.
- Как пишет "Думская", стрельба возникла у ресторана Vaniti.
Что известно о похожих инцидентах
- В Киеве 25 февраля на улице Ямской во время митинга против застройки подъехал микроавтобус. Из него начали стрелять неизвестные.
- Стрельба произошла также в Ужгороде 14 февраля. Огонь открыл иностранец, впоследствии его задержали.
- 12 февраля в Полтаве мужчина стрелял из окон свадебного кортежа.
Стрельба возле ресторана Одессы, смотрите видео:
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