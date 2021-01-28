В Одессе 28 января свирепствуют снегопады. Из-за непогоды трассу Одесса – Киев замело снегом. Водители оказались в настоящей ловушке на дороге.

Источник: 24 канал

На трассе Одесса – Киев фуры стоят в два ряда. Об этом сообщает телеграм-канал "Водители Украины".

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Километров 70 до Одессы. Оставили машины, идем пешком. Все стоит

– рассказал автор видео.

На видео видно, что по всей дороге стоят фуры, некоторые – съехали в кювет. Снег не перестает падать, а видимость ограничена.

"Заправки все заметены и заставлены фурами", – добавил мужчина.

Что происходит на трассе Одесса – Киев: видео

Отметим, ранее полиция временно закрыла автодорогу. Поэтому там возникли огромные пробки. На дороге стоят более 150 фур и легковых автомобилей.

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