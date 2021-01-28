В Одесской области водители оставляют свои автомобили на заснеженной трассе и идут пешком: видео
В Одессе 28 января свирепствуют снегопады. Из-за непогоды трассу Одесса – Киев замело снегом. Водители оказались в настоящей ловушке на дороге.
Источник: 24 канал
На трассе Одесса – Киев фуры стоят в два ряда. Об этом сообщает телеграм-канал "Водители Украины".
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Километров 70 до Одессы. Оставили машины, идем пешком. Все стоит
– рассказал автор видео.
На видео видно, что по всей дороге стоят фуры, некоторые – съехали в кювет. Снег не перестает падать, а видимость ограничена.
"Заправки все заметены и заставлены фурами", – добавил мужчина.
Что происходит на трассе Одесса – Киев: видео
Отметим, ранее полиция временно закрыла автодорогу. Поэтому там возникли огромные пробки. На дороге стоят более 150 фур и легковых автомобилей.
Непогода в Одессе: что известно
- Снегопады обрушились на Одесскую область с 27 января. За сутки выпала месячная норма осадков.
- Из-за непогоды 43 населенных пункта остались без света.
- Сильный ветер повалил на дороги десятки деревьев.
- Ситуация на дорогах осложнилась. В течение 28 января спасатели вытаскивали на дорогу 430 автомобилей.
- В Одесской области уже объявили III уровень опасности – красный.
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