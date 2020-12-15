Водитель маршрутного такси №214 в Одессе утром 15 декабря применил силу против пассажира, который расплатился за проезд мелкими монетами. Инцидент произошел около 7:30 на улице Декабристов.

О событии, которое произошло в результате бурной реакции перевозчика, написал сам пострадавший на сайте Единого центра обращений граждан в Одессе. По его словам, из-за нападения у него порвана одежда и рассечена переносица.

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Написал ли пассажир заявление в полицию, неизвестно.

Догнал пассажира

Как утверждает сам мужчина, которому не повезло быть клиентом маршрутчика, утром он доехал до нужной остановки, после чего заплатил водителю мелкими монетами.



Пассажир маршрутки в Одессе пожаловался на нападение водителя / Скриншот Единого центра обращений граждан

Когда пассажир вышел, его начал догонять разъяренный водитель, который якобы без каких-либо объяснений напал на него сзади.

Жалобу мужчины в центре обращений граждан передали в департамент транспорта, связи и организации дорожного движения городского совета Одессы.

Чиновники должны отреагировать на ситуацию до 14 января следующего года.