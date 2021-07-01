В Одессе водитель троллейбуса ударила пассажира в интимное место: видео

В троллейбусе Одессы вспыхнул спор пассажира и водителя. Впоследствии мужчина попытался ударить кондуктора. Как следствие, сам получил 2 удара ногой.

Это случилось утром 1 июля в транспорте, который курсировал по 2 маршруту. Впоследствии в сети обнародовали видео этой стычки.

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Била ногой и кричала

В подписи к записи написали, что спор начался, потому что водитель не подобрала пассажирку, которая бежала к остановке. Мужчина сначала просто словами оскорблял водителя, а потом и ударил ее рукой.

После этого она остановила транспорт и поднялась со своего места. Сперва женщина нанесла 2 удара ногой примерно в пах, а затем начала кричать, чтобы он вышел.

Также кричали пассажиры. Они говорили не приставать к водителю и угрожали злоумышленнику полицией.

Стычка водителя троллейбуса и пассажира: видео телеграма "Новости Одесса"