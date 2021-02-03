ДТП сразу с 4 автомобилями произошло 3 февраля на Объездной дороге Одессы. Столкнулись два "ВАЗа", Volkswagen и Jaguar.

Источник: патрульная полиция Одесской области

Как утверждают правоохранители, к аварии привели действия владельца "ВАЗ-217030", который не учел дорожных обстоятельств и не придерживался безопасной скорости движения.

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Когда на левой полосе для разворота остановилась другая машина российского автопрома, автомобиль влетел в нее.

Задели элитный Jaguar



"ВАЗ-21011" отбросило в другие машины / Фото пресс-службы полиции Одессы

По данным полиции, масштабное ДТП произошло около 12:30.

Когда водитель-нарушитель влетел в "ВАЗ-21011", его отбросило на другие машины.

В результате автомобиль протаранил Volkswagen LT 46 и очень дорогой внедорожник Jaguar.

Из-за столкновения пострадал 60-летний водитель "ВАЗ-21011". Его госпитализировали медики скорой.

По факту столкновения автомобилей полицейские возбудили уголовное дело. Квалификация события зависит от того, насколько пострадал владелец второго "ВАЗа".