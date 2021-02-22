Умер участник войны на Донбассе и известный волонтер Владимир Малофеев
В Одессе 21 февраля умер известный участник Революции Достоинства и Антитеррористической операции на Донбассе Владимир Малофеев. Во время боев под Дебальцево он получил ранение.
Источник:Facebook-страница Андрея Танцюры
Малофеева знали как дядя Вова. Недавно он был доставлен в Военно-медицинского клинический центр Южного региона Украины. Там у него медики диагностировали тяжелое заболевание.
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Что известно о болезни Владимира Малофеева
- По словам волонтера Андрея Танцюры, он до последнего отказывался ехать в больницу. Его туда доставили в тяжелом состоянии.
- Близкое окружение ветерана собирало деньги для обследования и лечения.
- В то же время врачи делали все необходимое, но спасти его не удалось.
- Танцюра добавил, что последние дни своей жизни Владимир Малофеев прожил в кругу друзей.
- Многие активисты и общественных деятелей размещают в соцсетях информацию о смерти Малофеева, публикуют его фото и выражают соболезнования в связи с трагедией.
Ушел Владимир Павлович, человек-легенда, человек-принцип, человек-душа компании! Нам не дано понять планы Вселенной, и почему Господь забирает лучших, когда они так нужны семье, друзьям и Украине,
– отметил волонтер.
Основные факты из биографии Владимира Малофеева
- Его называли символом Одесского Майдана.
- Он был активным участником Революции Достоинства.
- Также участвовал в боях под Дебальцево, где получил тяжелое ранение.
- До последних дней Малофеев занимался военно-патриотическим обучением детей и молодежи. Был наставником в военно-патриотической игре "Сокол Джура", где учил молодежь военному делу.
Данные УНИАН
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