В Одессе 21 февраля умер известный участник Революции Достоинства и Антитеррористической операции на Донбассе Владимир Малофеев. Во время боев под Дебальцево он получил ранение.

Малофеева знали как дядя Вова. Недавно он был доставлен в Военно-медицинского клинический центр Южного региона Украины. Там у него медики диагностировали тяжелое заболевание.

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Что известно о болезни Владимира Малофеева

По словам волонтера Андрея Танцюры, он до последнего отказывался ехать в больницу. Его туда доставили в тяжелом состоянии.

Близкое окружение ветерана собирало деньги для обследования и лечения.

В то же время врачи делали все необходимое, но спасти его не удалось.

Танцюра добавил, что последние дни своей жизни Владимир Малофеев прожил в кругу друзей.

Многие активисты и общественных деятелей размещают в соцсетях информацию о смерти Малофеева, публикуют его фото и выражают соболезнования в связи с трагедией.

Ушел Владимир Павлович, человек-легенда, человек-принцип, человек-душа компании! Нам не дано понять планы Вселенной, и почему Господь забирает лучших, когда они так нужны семье, друзьям и Украине,

– отметил волонтер.

Основные факты из биографии Владимира Малофеева

Его называли символом Одесского Майдана.

Он был активным участником Революции Достоинства.

Также участвовал в боях под Дебальцево, где получил тяжелое ранение.

До последних дней Малофеев занимался военно-патриотическим обучением детей и молодежи. Был наставником в военно-патриотической игре "Сокол Джура", где учил молодежь военному делу.

Данные УНИАН