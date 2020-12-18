В Одессе таможенники изъяли контрабанду мобильных аксессуаров на 10 миллионов гривен
В Одессе на таможне изъяли крупную партию контрабанды – мобильные аксессуары на 10 миллионов гривен. Груз прибыл из Китая для киевской фирмы, но предприниматели решили не платить таможенный сбор.
Перевозчики не указали в декларации значительное количество товара. Об этом говорится на странице Гостаможслужбы в фейсбуке.
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Таможенникам пришлось изъять его.
В Одессе таможенники изъяли контрабанду мобильных аксессуаров: смотрите фото
Иногда в Одессе находят и такую контрабанду – в контейнере с бананами был кокаин на 4 миллиона долларов.
К слову, за полгода в Одесской таможни поймали на взятках 6 должностных лиц.
10 декабря Детективы НАБУ задержали руководителя предприятия "Морской торговый порт "Черноморск"". Мужчину поймали на вымогательстве и получении взятки в размере 250 тысяч долларов.
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