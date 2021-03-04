Многочисленными ушибами и сотрясением мозга закончился конфликт между иностранцем, его земляком и полицейскими возле торгового центра "Новый Привоз".

По данным местных журналистов, ссора и драка между мужчинами произошла из-за того, что полицейские попросили иностранца убрать машину чтобы они могли припарковаться возле торгового центра.

Смотрите также Крайне дорогая авария: в Черновцах полицейский Prius протаранил Porsche – фото

Как утверждают в прокуратуре Одессы, избитые оказались подполковником и старшим лейтенантом управления стратегических расследований полиции.

Что известно об избиении полицейских в Одессе

По данным следствия, полицейские находились при исполнении и занимались розыском подозреваемых по одному из дел.

Правоохранители хотели припарковать машину возле "Нового Привоза", но поссорились с водителем и пассажиром другой машины.

Полицейские показали служебные удостоверения и требовали, чтобы им освободили место, но их достаточно жестко избили.

Злоумышленников довольно быстро задержали. Ими оказался гражданин Таджикистана 1987 года рождения, а также на 2 года старше него земляк, но с украинским паспортом.

Оба мужчины находятся в изоляторе временного содержания. Им инкриминируют совершение насилия в отношении сотрудников полиции. Если суд признает вину обоих фигурантов дела, им грозит до 5 лет ограничения свободы или даже такой же срок заключения.