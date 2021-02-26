В акватории Черного моря вблизи Одесского порта спецназовцы ВМС в рамках учения искали взрывчатку. Водолазы спускались под воду на глубину до 10 метров.

Силовики Военно-морских сил отрабатывали ряд приемов в Практической гавани. Главной идеей этих учений были поиск, идентификация и обнаружение любых взрывоопасных предметов в акватории Одесского порта.

Читайте также Украинские моряки получили американские скоростные катера: фото

Во время тренировок военным усложняли задачу:

несколько уровней сложности;

прохождение в условиях плохой видимости;

оперативное реагирование в условиях быстрой смены обстановки.

На глубине спецназовцы ВМС работали двойками, проверяли работу снаряжения и выполняли задания по подводному ориентированию.

Во время тренировок они дополнительно уделили внимание слаженным действиям командной работы. В частности, водолазной станции в случае возникновения внештатных ситуаций и при оказании помощи аварийному водолазу.