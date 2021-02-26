В Черном море спецназовцы ВМС тренировались искать взрывчатку
В акватории Черного моря вблизи Одесского порта спецназовцы ВМС в рамках учения искали взрывчатку. Водолазы спускались под воду на глубину до 10 метров.
Источник:"АрміяInform"
Силовики Военно-морских сил отрабатывали ряд приемов в Практической гавани. Главной идеей этих учений были поиск, идентификация и обнаружение любых взрывоопасных предметов в акватории Одесского порта.
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Во время тренировок военным усложняли задачу:
- несколько уровней сложности;
- прохождение в условиях плохой видимости;
- оперативное реагирование в условиях быстрой смены обстановки.
На глубине спецназовцы ВМС работали двойками, проверяли работу снаряжения и выполняли задания по подводному ориентированию.
Во время тренировок они дополнительно уделили внимание слаженным действиям командной работы. В частности, водолазной станции в случае возникновения внештатных ситуаций и при оказании помощи аварийному водолазу.
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