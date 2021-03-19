В Одессе полиция спасла странного нарушителя порядка. Сначала он на пляже приставал к детям и раздевался перед ними, а когда увидел патруль, то побежал в море, пытаясь уйти от закона.

Полиция какое-то время наблюдала за пловцом, однако далеко уйти ему не удалось – закончились силы и мужчина начал тонуть. Одному из полицейских пришлось спасать беглеца и вытаскивать его на берег. Офицер бросился в море прямо в униформе.

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Отдали врачам

После спасения правоохранители подумали, что мужчина имеет психические расстройства, но это может установить только специальная медицинская экспертиза. Впрочем, поведение мужчины и действительно было странным.

Патрульные оказали ему первую помощь и передали бригаде скорой помощи.

Спасенный нарушитель порядка / Фото патрульной полиции Одессы