Вблизи Тилигульского лимана в Одессе 20 января нашли раненого пеликана. Обессиленную птицу отвезли в реабилитационный центр одесского зоопарка.

Пеликана вечером 19 января увидел местный житель Денис Оганов, который вышел на прогулку с собакой. Об этом сообщает "Думская".

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Птица не могла летать и убегала от мужчины.

Вблизи Одессы нашли раненого пеликана: видео

Как спасали пеликана

Утром за птицей отправились специалисты зоопарка.

Он сидел в камышах на берегу. Я увидел его с помощью бинокля. Когда подошел к пеликану, то он начал убегать. Птица была такой обессиленный, что я мог ее поймать. Затем поместил в специально приготовленный мешок и зафиксировал клюв. Птица больно кусалась,

– рассказал зоолог Игорь Гержик.

Он положил пеликана на заднее сиденье автомобиля и отвез в Одессу. В 10:00 утра птицу уже приняли в реабилитационный центр.

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, пеликан – кудрявый, а такой вид довольно редкий. Птица родилась в прошлом году.

У нее травмировано правое крыло и деформирован запястный сустав.

"Летать птица, к сожалению, не сможет. Но хуже всего то, что пеликан крайне истощен. Сейчас нельзя сказать, насколько это критично. Он в плохом состоянии, прогноз неясен", – сказал Беляков.

Он добавил, что птицей занимаются врачи и орнитологи.



Раненый пеликан не сможет летать