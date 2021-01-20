В Одессе спасли раненого пеликана: детали – фото, видео
Вблизи Тилигульского лимана в Одессе 20 января нашли раненого пеликана. Обессиленную птицу отвезли в реабилитационный центр одесского зоопарка.
Пеликана вечером 19 января увидел местный житель Денис Оганов, который вышел на прогулку с собакой. Об этом сообщает "Думская".
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Птица не могла летать и убегала от мужчины.
Вблизи Одессы нашли раненого пеликана: видео
Как спасали пеликана
Утром за птицей отправились специалисты зоопарка.
Он сидел в камышах на берегу. Я увидел его с помощью бинокля. Когда подошел к пеликану, то он начал убегать. Птица была такой обессиленный, что я мог ее поймать. Затем поместил в специально приготовленный мешок и зафиксировал клюв. Птица больно кусалась,
– рассказал зоолог Игорь Гержик.
Он положил пеликана на заднее сиденье автомобиля и отвез в Одессу. В 10:00 утра птицу уже приняли в реабилитационный центр.
По словам директора зоопарка Игоря Белякова, пеликан – кудрявый, а такой вид довольно редкий. Птица родилась в прошлом году.
У нее травмировано правое крыло и деформирован запястный сустав.
"Летать птица, к сожалению, не сможет. Но хуже всего то, что пеликан крайне истощен. Сейчас нельзя сказать, насколько это критично. Он в плохом состоянии, прогноз неясен", – сказал Беляков.
Он добавил, что птицей занимаются врачи и орнитологи.
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