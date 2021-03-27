В Одессе в пятницу, 26 марта, спасателям пришлось с помощью инструментов силой открывать дверь в кафе Mash Taproom. Все из-за вечеринки, которую там устроили в разгар карантина.

Инцидент произошел по адресу Ланжероновская, 28. Возмущенные соседи позвонили в полицию из-за вечеринки в заведении Mash Taproom.

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Владельцев заведения не остановили карантинные ограничения, предусмотренные в Одессе. "За закрытыми дверями" кафе принимало клиентов.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, хозяин Mash Taproom и его сын бросились на полицейских с кулаками. В результате стражи порядка оказались на земле.

Хозяин кафе и его сын закрылись в заведении, где уже находились посетители.

Тогда правоохранители вызвали спасателей с Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. С помощью специальных инструментов, они открыли дверь и впустили в Mash Taproom полицейских.

Хозяина кафе и его сына забрали в полицейский участок.

Обратите внимание! Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Одесса еще с 23 марта перешла в красную зону карантина.

Инцидент в Mash Taproom: смотрите видео