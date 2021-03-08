В Одессе 7 марта состоялось женское ралли. Заезд был длиной в 60 километров. Кроме того, на пути сделали полосу препятствий – конкурсы.

В ралли приняли участие 35 экипажей. Читайте также Дискриминация женщин все еще невидима: инициаторка марша женщин о цели акции, 8 Марта и сексизме Как прошло ралли В этом году с одесситками соревновались участницы из Киева и Мариуполя. Они приехали ради события.

Всего приняли участие 70 женщин. Кстати, по условиям конкурса членами экипажа могли быть только женщины.

Маршрут, по которому пришлось ехать, участницы также не знали.

Машины празднично украсили, а на улице установили большую туфельку. Ралли было и в прошлом году Похожее событие 8 марта 2020 года устроили и в Киеве. В соревнованиях принимали участие исключительно женские экипажи. Автогонки прошли на трассе протяженностью 60 километров, из которых 0,9 километра – это специальные участки.

Ралли в Одессе/ Фото УСИ Online Путь для ралли / Фото УСИ Online Маршрут украсили туфелькой / Фото УСИ Online