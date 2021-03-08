В Одессе состоялось яркое женское ралли: фото
В Одессе 7 марта состоялось женское ралли. Заезд был длиной в 60 километров. Кроме того, на пути сделали полосу препятствий – конкурсы.
Источник:УСИ Online
В ралли приняли участие 35 экипажей.
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Как прошло ралли
- В этом году с одесситками соревновались участницы из Киева и Мариуполя. Они приехали ради события.
- Всего приняли участие 70 женщин. Кстати, по условиям конкурса членами экипажа могли быть только женщины.
- Маршрут, по которому пришлось ехать, участницы также не знали.
- Машины празднично украсили, а на улице установили большую туфельку.
Ралли было и в прошлом году
Похожее событие 8 марта 2020 года устроили и в Киеве. В соревнованиях принимали участие исключительно женские экипажи. Автогонки прошли на трассе протяженностью 60 километров, из которых 0,9 километра – это специальные участки.
Ралли в Одессе/ Фото УСИ Online
Путь для ралли / Фото УСИ Online
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