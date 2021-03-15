На набережной 15 станции Большого Фонтана в Одессе сломали более десятка уличных фонарей. Все они простояли всего несколько лет.

Вандалы сломали фонари лишь на одной остановке набережной. Кто это сделал – неизвестно.

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Сломаны фонари на набережной Одессы / Фото "Культурометр Одессы"

Что известно о сломанных фонарях

Сломали каждый фонарь в этом месте. Большинство из них – изогнуты, а у некоторых сбит защитный корпус. На соседней остановке установлены такие же фонари, но они не пострадали.

Фонарь у которого сбит корпус / Фото "Культурометр Одессы"

Когда их установили

Реконструкция на 16 станции Большого Фонтана / Фото "Думская"

Эти фонари появились в 2017 году. Они являются украшением опорной стены набережной. Их установили на 15 и 16 станциях Большого Фонтана.

Местоположение 15 станции Большого Фонтана / Карта

Обратите внимание! В Одессе в течение последних лет продолжается реконструкция старой части города. В частности, недавно началась реконструкция Французского бульвара. Там планируют добавить полосу для общественного транспорта, чтобы уменьшить количество заторов. Экоактивисты выступали за высадку там дополнительных деревьев, но это было безрезультатно.