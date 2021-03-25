Суворовский районный суд Одессы 17 марта признал виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины слесаря-ремонтника. Причиной расследования служила публикация в соцсети "ВКонтакте". Она – запрещена в Украине.

Одессит работает слесарем-ремонтником на Черноморполиграфметалле. Уголовное производство открыли еще в августе 2020 года.

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За что его судили

Мужчина опубликовал сообщение с изображением испорченной карты Украины.

На ней некоторые области окрашены в цвета российского флага.

Также в следствии фигурировала подпись к изображению. Там подсудимый призвал "перестать кормить Бандеру" и "присоединить к России восток, юг и столицу Украины".

Какое наказание ждет сепаратиста

Одессита осудили по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. За нее предусмотрено наказание от 3 до 5 лет с конфискацией имущества.

Но он не отрицал свою вину и не был до этого судимым, поэтому наказание смягчили. Ему дали только 3 года условного лишения свободы.

Обратите внимание! Против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича открыли уголовное дело. Это произошло из-за того, что он опубликовал в фейсбуке карту Украины без Крыма.