Одесского слесаря осудили за сепаратизм из-за публикации в сети
Суворовский районный суд Одессы 17 марта признал виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины слесаря-ремонтника. Причиной расследования служила публикация в соцсети "ВКонтакте". Она – запрещена в Украине.
Источник:Единый реестр судебных решений
Одессит работает слесарем-ремонтником на Черноморполиграфметалле. Уголовное производство открыли еще в августе 2020 года.
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За что его судили
- Мужчина опубликовал сообщение с изображением испорченной карты Украины.
- На ней некоторые области окрашены в цвета российского флага.
- Также в следствии фигурировала подпись к изображению. Там подсудимый призвал "перестать кормить Бандеру" и "присоединить к России восток, юг и столицу Украины".
Какое наказание ждет сепаратиста
Одессита осудили по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. За нее предусмотрено наказание от 3 до 5 лет с конфискацией имущества.
Но он не отрицал свою вину и не был до этого судимым, поэтому наказание смягчили. Ему дали только 3 года условного лишения свободы.
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