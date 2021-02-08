СБУ разоблачила две преступные схемы, которые организовали чиновники таможни в Одессе. Также правоохранители прекратили вымогательство в Госпродпотребслужбе.

Таможенники систематически требовали деньги у импортеров – шантажировали созданием "проблем" при оформлении грузов. В частности злоумышленники угрожали затягивать процесс таможенного оформления, а также безосновательно повышать уровень обязательных платежей.

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Коррупционеры на таможне

СБУ установила, что коррупционеры зарабатывали до 3 тысяч долларов за месяц. Схема действовала уже длительное время. Правоохранители задержали одного из фигурантов, старшего государственного инспектора таможенного поста, во время получения очередного "транша" от импортеров. Ему сообщено о подозрении.

Обыск / Фото СБУ

В планах задержать и других участников преступной схемы.

Требовали деньги и в Госпродпотребслужбе

СБУ также разоблачила на коррупции главного специалиста одного из структурных подразделений Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Спецслужба установила, что чиновник отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины областного управления Госпродпотребслужбы систематически требовал неправомерную выгоду у коммерсантов.

Деньги, которые передали коррупционерам / Фото СБУ

За взятки чиновник гарантировал им избежание административной ответственности за выявленные во время проверок правонарушения.

Продолжается досудебное следствие.