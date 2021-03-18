В Одессе изменят движение троллейбусов из-за ремонта на Ивановском мосту
С 19 марта в Одессе по Ивановскому мосту прекратят движение троллейбусов. В Одесской мэрии уже создали новые схемы дорожного движения общественного транспорта.
Источник:Одесский городской совет
Временно в Одессе изменят схемы движения общественного транспорта: троллейбусов № 12, 14 и маршруток № 197, 232а, 23, 16, 201, 202, 171, 168. Это обусловлено началом ремонта Ивановского моста.
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Как изменят троллейбусные маршруты
Работа троллейбусного маршрута № 12 будет организована по маршруту улица Архитекторская – улица Центральный аэропорт.
Троллейбусный маршрут № 14 организуют по маршруту Застава 1 – Железнодорожный вокзал с организацией конечной остановки по адресу: улица Святослава Рихтера – угол улицы Центральный аэропорт.
Какие ограничения обустроят на Ивановском мосту
- Запретят движение по крайним правым полосам – эти участки ограничат водоналивными барьерами.
- Установят габаритные ворота для грузового транспорта.
- Ограничат движение тяжелой техники – общая масса автотранспортного средства не должна превышать 5 тонн.
- Скорость – до 40 километров в час.
- Запрещено движение пешеходов по обоим тротуарам моста.
Сергей Тетюхин, начальник транспортного департамента об ограничении движения на Ивановском мосту: видео
Что известно о ремонте моста
- Из городского бюджета потратят 8,5 миллиона гривен за разработку проектно-сметной документации. Тендер на "Прозоро" выиграло ООО "Спецдоравтоматика".
- Но точной даты планов реконструкции стратегического объекта пока нет.
- Путепровод построили в 1967 году. За 54 года эксплуатации ни разу не проводили капитальный ремонт.
- В ноябре 2020 года заговорили о том, что необходимо срочно провести реконструкцию.
- Работники дорожной службы сообщали с 2004 года, что конструкция требует капитального ремонта.
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