С 19 марта в Одессе по Ивановскому мосту прекратят движение троллейбусов. В Одесской мэрии уже создали новые схемы дорожного движения общественного транспорта.

Временно в Одессе изменят схемы движения общественного транспорта: троллейбусов № 12, 14 и маршруток № 197, 232а, 23, 16, 201, 202, 171, 168. Это обусловлено началом ремонта Ивановского моста. Актуально В Одессе закупят лавочки для города на миллион гривен Как изменят троллейбусные маршруты Работа троллейбусного маршрута № 12 будет организована по маршруту улица Архитекторская – улица Центральный аэропорт. Троллейбусный маршрут № 14 организуют по маршруту Застава 1 – Железнодорожный вокзал с организацией конечной остановки по адресу: улица Святослава Рихтера – угол улицы Центральный аэропорт. Какие ограничения обустроят на Ивановском мосту Запретят движение по крайним правым полосам – эти участки ограничат водоналивными барьерами.

Установят габаритные ворота для грузового транспорта.

Ограничат движение тяжелой техники – общая масса автотранспортного средства не должна превышать 5 тонн.

Скорость – до 40 километров в час.

Запрещено движение пешеходов по обоим тротуарам моста. Сергей Тетюхин, начальник транспортного департамента об ограничении движения на Ивановском мосту: видео Что известно о ремонте моста Из городского бюджета потратят 8,5 миллиона гривен за разработку проектно-сметной документации. Тендер на "Прозоро" выиграло ООО "Спецдоравтоматика".

Но точной даты планов реконструкции стратегического объекта пока нет.

Путепровод построили в 1967 году. За 54 года эксплуатации ни разу не проводили капитальный ремонт.

В ноябре 2020 года заговорили о том, что необходимо срочно провести реконструкцию.

Работники дорожной службы сообщали с 2004 года, что конструкция требует капитального ремонта.