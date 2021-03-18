В Одессе "трещит по швам" плитка бульвара Жванецкого. Лишь полгода назад в этом месте торжественно закончили первый этап реконструкции.

Частица плитки качалась, как только ее положили – в сентябре 2020 года. Теперь плохо закрепленные плиты начали выпадать.

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Подробнее о реконструкции

Ремонтом бульвара Жванецкого занимается фирма "Экстерьер-Дизайн". Договор с ней предусматривает технические работы, разработку проектно-сметной документации и технадзор.

Подрядчик несколько раз переносил начало работ и просрочил согласованные сроки. Проект реконструкции бульвара стоит горсовету Одессы почти 94,24 миллиона гривен.

Почему начала отваливаться плитка

Еще когда ремонту бульвара был всего месяц, издание "Монитор" писало, что некоторые плиты там "гуляли". Также кое-где на них случались трещины.



Трещины плитки на бульваре Жванецкого / Фото "Монитор"

Также тогда там заметили плохо сделанные бордюры. Между ними были щели по несколько сантиметров.



Новые бордюры на бульваре Жванецкого / Фото "Монитор"

Что сейчас там происходит

Больше всего пострадал район возле бывшего ювелирного завода. Наряду с этим местом продолжается строительство.



Новая плитка, которая отпала на бульваре в Одессе / Фото "Думская"

Рабочие восстанавливают тротуар с тыльной стороны Одесского художественного музея. Также рядом начался 2 этап реконструкции.



Рабочие восстанавливают бульвар Жванецкого / Фото "Думская"

На склонах бульвара работы еще не начинались. Из-за этого они больше напоминают дикие заросли, чем зеленую зону в центре города.



Лестницы на склонах бульвара / Фото "Думская"

Обратите внимание! На 15 станции Большого Фонтана набережной Одессы сломали более десятка фонарей. Они простояли всего несколько лет. У большинства из них согнули основу или сбили защитный корпус.