В Одессе к 8 Марта приурочили марш женщин. Однако мирно и без инцидентов его провести не удалось. Дорогу участникам шествия перекрыли активисты организации "Традиция и порядок". В схватку вмешались правоохранители.

Участие в марше приняли около сотни человек. Они пытались привлечь внимание к низкой вовлеченности женщин в общественные и политические процессы.

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На Приморском бульваре путь маршу перекрыли

Также организаторы отмечали, что женщины нечасто получают высокие должности. Среди своих целей они называли противостояние домашнему насилию и гендерным стереотипам.

Не пришлось это по нраву молодым людям из "Традиции и порядка". Они перекрыли дорогу, держа в руках баннер в поддержку патриархата.

В противостояние вмешалась полиция

Сторонников патриархата попытались задержать правоохранители, однако мирно это сделать не удалось. Радикалы вступили в схватку с правоохранителями. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Марш продолжили по Приморскому бульвару, затем по Дерибасовской и дошли до Городского сада.

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