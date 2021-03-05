За патриархат: в Одессе радикалы пытались остановить марш женщин – фото, видео
В Одессе к 8 Марта приурочили марш женщин. Однако мирно и без инцидентов его провести не удалось. Дорогу участникам шествия перекрыли активисты организации "Традиция и порядок". В схватку вмешались правоохранители.
Источник:"Думская"
Участие в марше приняли около сотни человек. Они пытались привлечь внимание к низкой вовлеченности женщин в общественные и политические процессы.
Читайте также С каждым годом все меньше: сколько украинцев празднуют 8 Марта
На Приморском бульваре путь маршу перекрыли
Также организаторы отмечали, что женщины нечасто получают высокие должности. Среди своих целей они называли противостояние домашнему насилию и гендерным стереотипам.
Не пришлось это по нраву молодым людям из "Традиции и порядка". Они перекрыли дорогу, держа в руках баннер в поддержку патриархата.
В противостояние вмешалась полиция
Сторонников патриархата попытались задержать правоохранители, однако мирно это сделать не удалось. Радикалы вступили в схватку с правоохранителями. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Марш продолжили по Приморскому бульвару, затем по Дерибасовской и дошли до Городского сада.
Смотрите фото с акции / Фото "Думская":
Смотрите видео из Одессы:
Поделиться новостью