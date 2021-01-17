В Одессе произошел пожар в трехэтажном жилом доме, в помещении которого расположен отель. Погиб по меньшей мере один человек.

Примерно в 21: 00 огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области.

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В то же время во время пожара пострадали еще 2 человека, которые госпитализированы в больницу. В ГСЧС отметили, что по прибытии на место вызова – установлено возгорание крыши жилого дома и частично третьего этажа.



Спасатели сообщили о жертвах / Фото ГСЧС

В связи с ликвидацией пожара на улице Посмитного, от Аркадиевского переулка до Полуничного переулка перекрыли движение транспорта, сообщили в патрульной полиции,



Спасатели ликвидируют последствия / Фото ГСЧС

Проводятся поиски предполагаемых пострадавших, добавили в пресс-службе ГСЧС Украины в Одесской области.

Возгорание отеля: смотрите видео



В Одессе вспыхнул пожар / Фото "Думская"

Пожар в одесской гостинице: смотрите видео

Всех жильцов дома эвакуировали, продолжается ликвидация последствий пожара.

Огонь охватил трехэтажный дом: смотрите видео

Ликвидация последствий пожара: видео из соцсетей (осторожно – нецензурная лексика 18+)