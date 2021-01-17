В Одессе произошел пожар в гостинице: фото, видео
В Одессе произошел пожар в трехэтажном жилом доме, в помещении которого расположен отель. Погиб по меньшей мере один человек.
Примерно в 21: 00 огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области.
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В то же время во время пожара пострадали еще 2 человека, которые госпитализированы в больницу. В ГСЧС отметили, что по прибытии на место вызова – установлено возгорание крыши жилого дома и частично третьего этажа.
Спасатели сообщили о жертвах / Фото ГСЧС
В связи с ликвидацией пожара на улице Посмитного, от Аркадиевского переулка до Полуничного переулка перекрыли движение транспорта, сообщили в патрульной полиции,
Спасатели ликвидируют последствия / Фото ГСЧС
Проводятся поиски предполагаемых пострадавших, добавили в пресс-службе ГСЧС Украины в Одесской области.
Возгорание отеля: смотрите видео
В Одессе вспыхнул пожар / Фото "Думская"
Пожар в одесской гостинице: смотрите видео
Всех жильцов дома эвакуировали, продолжается ликвидация последствий пожара.
Огонь охватил трехэтажный дом: смотрите видео
Ликвидация последствий пожара: видео из соцсетей (осторожно – нецензурная лексика 18+)
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