С оркестром: в Одессе поприветствовали нацгвардейцев, которые вернулись из ротации в ООС – фото
Более сотни военнослужащих 11-й бригады охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины вернулись в Одессу. Они проходили 3-месячную ротацию в зоне Операции Объединенных сил.
Источник:"Думская"
Защитников встретили на месте постоянного базирования с хлебом и солью и военным оркестром. Об этом рассказали в Нацгвардии.
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Приветствие для нацгвардейцев
Спасибо за то, что вы выполнили с честью свое боевое задание, показали высокий уровень профессионализма и отвагу.
– заявил командир воинской части НГУ №3012 полковник Вячеслав Краснопольский.
Он добавил: "Благодаря вам в наших домах остается мир и покой".
В Одессе встретили нацгвардейцев / Фото "Думская"
Военных приветствовали с объятиями / Фото "Думская"
Они с честью выполнили боевую задачу / Фото "Думская"
Для военнослужащих играл оркестр / Фото "Думская"
Нацгвардейцев встретили в Одессе / Фото "Думская"
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