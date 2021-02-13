Более сотни военнослужащих 11-й бригады охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины вернулись в Одессу. Они проходили 3-месячную ротацию в зоне Операции Объединенных сил.

Защитников встретили на месте постоянного базирования с хлебом и солью и военным оркестром. Об этом рассказали в Нацгвардии.

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Приветствие для нацгвардейцев

Спасибо за то, что вы выполнили с честью свое боевое задание, показали высокий уровень профессионализма и отвагу.

– заявил командир воинской части НГУ №3012 полковник Вячеслав Краснопольский.

Он добавил: "Благодаря вам в наших домах остается мир и покой".



В Одессе встретили нацгвардейцев / Фото "Думская"



Военных приветствовали с объятиями / Фото "Думская"



Они с честью выполнили боевую задачу / Фото "Думская"



Для военнослужащих играл оркестр / Фото "Думская"



Нацгвардейцев встретили в Одессе / Фото "Думская"

Обратите внимание! Батальон оперативного назначения Нацгвардии регулярно привлекают к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных Сил.