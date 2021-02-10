Правоохранители Одессы прекратили работу борделя, который организовали мужчина с женщиной, уроженцы Одесской и Луганской областей. Содержанием мест разврата занимались еще 2 местные жительницы.

Правоохранители несколько месяцев следили за фигурантами дела и документировали их незаконную деятельность.

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После сбора всех необходимых доказательств полицейские прекратили работу борделя.

Что известно о разоблачении борделя в Одессе

По данным следствия, 20-летняя девушка и 41-летний мужчина решили организовать место для оказания интимных услуг женщинами, которых специально для этого подбирали.

Для отбора "персонала" злоумышленники якобы привлекли двух женщин 41 и 42 лет. Они должны были подбирать проституток и обеспечивать порядок в квартире.

Также администраторы борделя размещали в сети объявления о предоставлении интимных услуг.

Во время обысков в помещениях злоумышленников и их авто, оперативники изъяли большое количество доказательств их вины: банковские карточки, компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи.

3 вероятно причастным к сутенерству и вовлечению женщин в занятие проституцией уже объявили о подозрении. Им грозит от 4 до 7 лет заключения.

Смотрите видео разоблачения борделя полицией в Одессе: