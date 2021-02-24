Не купил сигареты – хотел сжечь киоск: в Одессе возмущенный покупатель совершил преступление
В Одессе нетрезвый местный житель захотел купить сигареты. Продавщица еще не начала торговлю, так что сигарет 39-летний мужчина не получил. Вместо того, чтобы поискать в другом месте, одессит принес канистру бензина и облил киоск.
Источник:Нацполиция
Мужчина вытащил зажигалку и пытался поджечь заведение торговли.
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Правонарушитель отправили под ночной домашний арест
Однако его удалось остановить. Продавец киоска обратилась в полицию.
Желающему мести мужчине сообщили о подозрении в покушении на умышленное уничтожение имущества путем поджога. В случае доказательства вины в суде, одесситу грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Правонарушителю избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста,
– рассказывает временная исполняющая обязанности заместителя начальника отдела полиции № 4 Алла Кальчева.
Идет следствие.
Ранее в Одессе произошел пожар в роддоме
Отметим, что 20 февраля в Одессе произошел пожар в роддоме. В морозную ночь пришлось эвакуировать медицинских работников, женщин-пациенток и даже 16 младенцев. Возгорание, которое вероятно произошло из-за короткого замыкания, быстро ликвидировали.
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