В Одессе нетрезвый местный житель захотел купить сигареты. Продавщица еще не начала торговлю, так что сигарет 39-летний мужчина не получил. Вместо того, чтобы поискать в другом месте, одессит принес канистру бензина и облил киоск.

Мужчина вытащил зажигалку и пытался поджечь заведение торговли.

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Правонарушитель отправили под ночной домашний арест

Однако его удалось остановить. Продавец киоска обратилась в полицию.

Желающему мести мужчине сообщили о подозрении в покушении на умышленное уничтожение имущества путем поджога. В случае доказательства вины в суде, одесситу грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Правонарушителю избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста,

– рассказывает временная исполняющая обязанности заместителя начальника отдела полиции № 4 Алла Кальчева.

Идет следствие.

Ранее в Одессе произошел пожар в роддоме

Отметим, что 20 февраля в Одессе произошел пожар в роддоме. В морозную ночь пришлось эвакуировать медицинских работников, женщин-пациенток и даже 16 младенцев. Возгорание, которое вероятно произошло из-за короткого замыкания, быстро ликвидировали.