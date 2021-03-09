В Одессе утром 9 марта женщина подожгла двери областного Пенсионного фонда на улице Ришельевской. Правоохранители изъяли вещественные доказательства и открыли уголовное дело.

Двери Пенсионного подожгла женщина 64 — 65 лет (родилась в 1956). В результате никто не пострадал.

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Что известно о поджоге

Двери ведомства облила и подожгла жительница Одессы;

Это произошло в 7 часов утра;

Как сообщили в ГСЧС в комментарии 24 Каналу, возгорание погасили до приезда пожарных;

Повреждена была только нижняя часть двери.

Какое наказание за это может быть

Правоохранители открыли производство по статье об "умышленном уничтожении или повреждении имущества". Она предусматривает штраф 850 гривен, общественные работы от 120 до 240 часов или лишение свободы до 3 лет.

Другие детали

Женщина объяснила свои действия тем, что недовольна мизерной пенсией. У нее изъяли бутылку, где были остатки легковоспламеняющейся вещества. Об этом сообщает местное издание Думская.

Расположение пенсионного фонда / Карта в google.com