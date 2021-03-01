Била ножом в спину: в Одессе по подозрению в убийстве матери задержали 34-летнюю женщину
Полицейские Одессы считают, что местная жительница жестоко убила свою 71-летнюю мать во время одного из бытовых конфликтов.
Источник:полиция Одесской области
Пожилая женщина умерла по дороге в больницу. Медики не смогли спасти жизнь пенсионерке из-за нескольких тяжелых ранений в спину.
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Поскольку смерть женщины не была естественной, расследовать происшествие начали правоохранители.
Что известно о смерти 71-летней пенсионерки в Одессе
- Дочь умершей сначала пыталась рассказать полицейским, что ее мать покончила с собой из-за болезни.
- Впрочем следователи не поверили женщине, поскольку потерпевшую ранили в спину.
- Полицейские нашли также вещественные доказательства того, что к убийству причастна именно дочь умершей.
В конце концов подозреваемая призналась в том, что она имела постоянные конфликты с матерью. Во время ссоры дочь схватилась за нож и несколько раз вонзила его матери в спину.
Одесситке уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Если суд признает ее вину, женщине грозит до 15 лет заключения.
Избрали ли фигурантке дела меру пресечения – неизвестно.
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