Полицейские Одессы считают, что местная жительница жестоко убила свою 71-летнюю мать во время одного из бытовых конфликтов.

Пожилая женщина умерла по дороге в больницу. Медики не смогли спасти жизнь пенсионерке из-за нескольких тяжелых ранений в спину.

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Поскольку смерть женщины не была естественной, расследовать происшествие начали правоохранители.

Что известно о смерти 71-летней пенсионерки в Одессе

Дочь умершей сначала пыталась рассказать полицейским, что ее мать покончила с собой из-за болезни.

Впрочем следователи не поверили женщине, поскольку потерпевшую ранили в спину.

Полицейские нашли также вещественные доказательства того, что к убийству причастна именно дочь умершей.

В конце концов подозреваемая призналась в том, что она имела постоянные конфликты с матерью. Во время ссоры дочь схватилась за нож и несколько раз вонзила его матери в спину.

Одесситке уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Если суд признает ее вину, женщине грозит до 15 лет заключения.

Избрали ли фигурантке дела меру пресечения – неизвестно.