Одесский горсовет намерен в 2021 году закупить новые лавочки для города. На них планируется потратить более 1,3 миллиона гривен. Чиновники говорят, что эти лавочки будут украшать и сделают антивандальными.

Решение о закупке приняли 17 марта на сессии Одесского горсовета. В общем должны приобрести 134 лавочки по 9,7 тысячи гривен.

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Какие лавочки хотят закупить

Мебель будет "антивандальной", поскольку их основу изготовят из бетона. Благодаря этому их будет труднее украсть или поломать. Также на деревянной спинке каждой скамейки будут логотипы Одессы. Якорь и сердце логотипа покроют эпоксидной смолой.

Как сообщает "Думская", на рынке такие лавочки стоят 5 – 7 тысяч гривен.

Где и сколько скамеек будет стоять

65 – в Лузановке;

17 – на Отраде;

20 – на "Дельфине";

12 – в Аркадии;

20 – на набережной в районе 11-й остановки Фонтана.



Скамейки, которые планирует закупить Одесская мэрия / Фото Odessa.net.ua

Обратите внимание! На набережной 15 станции Большого Фонтана в Одессе сломали более десятка фонарей. Все они простояли всего несколько лет. У большинства из них согнули основу, а в некоторых даже сбили защитный корпус.