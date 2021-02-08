Семь автомобилей были повреждены из-за действий нетрезвого водителя Mitsubishi. Он пошел на обгон, игнорируя ситуацию на дороге.

Авария произошла в жилом массиве Котовского в Одессе на улице Высоцкого.

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Что известно о ДТП на Высоцкого 7 февраля

Автомобиль Mitsubishi врезался лоб в лоб со Skoda. Та в свою очередь отлетела на припаркованные неподалеку машины.

Все потому, что водитель Mitsubishi пытался совершить обгон без учета дорожной ситуации.

Повреждения получили, кроме указанных двух авто, еще Mercedes, Mazda, ВАЗ и два Renault.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в жилом массиве Котовского в Одессе на улице Высоцкого вечером 7 февраля.

В патрульной полиции Одессы сообщили, что водитель Mitsubishi был пьян – у него в крови измерительное устройство показало 2,01 промилле алкоголя.

Авария в Одессе на Высоцкого: смотрите фото

К счастью, люди в аварии не пострадали. Водителю Mitsubishi полиция выписала протокол за нарушение правил дорожного движения – управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.