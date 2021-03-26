Горсовет Одессы хочет перезахоронить жертв коммунистических репрессий, которые сейчас похоронены в районе аэропорта. К этому подтолкнуло то, что историки назвали "варварской" инициативу переместить в это место гаражи.

В район 6 километра Овидиопольской дороги захотели перенести гаражные кооперативы, расположенные возле улицы Центральный аэропорт. Такая инициатива возмутила историков и краеведов, так как ранее там расстреливали людей.

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Почему возмутились историки

Ранее в этом месте был спецобъект, где НКВД расстреливал людей. Историки считают, что на пустыре похоронено от 5 до 20 тысяч жертв "большого террора". На пустыре уже проводили поисковые работы в 2008 году. Однако тогда там обнаружили останки лишь 1 086 расстрелянных.

Когда на пустырь захотели перенести гаражи, Институт национальной памяти, обратился в мэрию Одессы. Историки попросили прежде всего провести поиск тел репрессированных.

Реакция городских властей Одессы

Впоследствии на заседании исполкома горсовета Геннадий Труханов заявил, что власти готовы этим заняться. Он сообщил, что на 6 километре Овидиопольской дороги организуют исследовательскую работу территории. Также мэр Одессы сообщил, что горсовет готов перезахоронить останки репрессированных.

Покажем всей Украине и Европе наше отношение к истории и к тем людям, которых без причин уничтожили, убили и варварски расстреляли

– добавил Труханов

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Что там планируют делать

На днях возле шоссе началась георадарная разведка. Ее инициировал одесский краевед Александр Бабич. Цель исследователей – получение расшифровки аномалий, чтобы установить места расстрельных рвов с останками репрессированных.

С момента, когда потеплеет, на пустыре начнутся раскопки. Там установят веб-камеру, чтобы все желающие смогли следить за процессом. Затем останки жертв коммунистического террора должны эксгумировать и перезахоронить.