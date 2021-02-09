Приморский районный суд Одессы приговорил к 12 годам заключения фаната России Владимира Цаплина, а также применил к нему "закон Савченко". Из-за этого преступника отпустили на свободу.

58-летнего "антимайдановца" признали виновным в покушении на убийство, нападении на милиционера, а также в хранении огнестрельного оружия.

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Кроме осуждения и фактического избавления от отбывания наказания Цаплина обязали выплатить более 1,5 миллиона гривен 23-летнему одесситу Евгению Кипоренко, который остался инвалидом в результате покушения, а также уплатить 112 тысяч полицейскому Сергею Кардашу и самому Андрею Юсову, которого преступник хотел убить.

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Как установили следователи, Цаплин работал охранником в ПТУ и симпатизировал пророссийским деятелям. Поэтому он решил убить руководителя областной организации "УДАР" Андрея Юсова.

Преступник ждал, когда политик выйдет из подъезда, но спутал его с соседом Евгением Кипоренко.

Пустив 3 пули из боевого ПМУ в спину потерпевшему, Цаплин пытался убежать, но его остановил Кардаш.

"Антимайдановец" пытался застрелить и милиционера, который стал свидетелем происшествия. Но пистолет не выстрелил.

Уже осуждали к 15 годам

В 2015 году Цаплина впервые признали виновным в совершении тяжкого преступления. Тогда в Приморском суде его приговорили к 15 годам лишения свободы. Но адвокаты преступника подали апелляцию.

Уже в суде второй инстанции мужу изменили приговор на 12 лет пребывания за решеткой.

Однако и после этого преступник не попал в тюрьму. В Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел решили вернуть обвинительный акт в отношении Цаплина, поскольку при первом рассмотрении дела обвиняемому не объяснили особенности рассмотрения уголовного производства судом присяжных.

При повторном рассмотрении судьи не могли назначить более серьезного наказания, чем было вынесено в апелляции, поэтому преступника наказали на 12 лет лишения свободы.

Смотрите видео вынесения приговора Владимиру Цаплину в Одессе: