В Одессе 20 марта умер врач анестезиолог Владимир Гатцук. Мужчина с начала пандемии лечил больных коронавирусом.

Владимир много лет работал в реанимации областной детской больницы. Однако после начала пандемии он перешел в инфекционную больницу.

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Другие детали

Врач заразился коронавирусом от своих пациентов. Со временем его организм не смог выдержать осложнения болезни.

Врач-анестезиолог Владимир Гатцук / Фото vgorode.ua

Сейчас в больнице также борется за жизнь мама врача, которая также инфицирована COVID-19. Ее состояние медики оценивают, как тяжелое.

Обратите внимание! Сбором благотворительной помощи семье врача занимается его однокурсница Нина Шестакова. Перечислить деньги на поддержку близких Владимира Гатцук можно по номеру карты 5168 7450 1540 2867 ("Приватбанк", Нина Шестакова).

Какова ситуация с коронавирусом в Одессе

Из-за ситуации с COVID-19 Одесса оказалась в красной зоне карантина. Введение жестких ограничений состоится 23 марта.

В Минздраве говорят, что красную зону могут впоследствии отменить. Для этого нужно, чтобы регион смог достичь нормы показателей в течение 5 или более дней подряд.

Статистика заболеваемости

За последние сутки в Одесской области зафиксировали 745 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Среди них – 401 житель Одессы.

С начала пандемии в Одессе коронавирусом заразились 98 249 человек. Сейчас болеют 14 915 человек.

К сожалению, от COVID-19 в области в общем умерли 1 613 человек.

Зонирование карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала