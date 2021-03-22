В Одессе от коронавируса умер анестезиолог: заразился от одного из пациентов
В Одессе 20 марта умер врач анестезиолог Владимир Гатцук. Мужчина с начала пандемии лечил больных коронавирусом.
Источник:"7 телеканал"
Владимир много лет работал в реанимации областной детской больницы. Однако после начала пандемии он перешел в инфекционную больницу.
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Другие детали
Врач заразился коронавирусом от своих пациентов. Со временем его организм не смог выдержать осложнения болезни.
Врач-анестезиолог Владимир Гатцук / Фото vgorode.ua
Сейчас в больнице также борется за жизнь мама врача, которая также инфицирована COVID-19. Ее состояние медики оценивают, как тяжелое.
Какова ситуация с коронавирусом в Одессе
Из-за ситуации с COVID-19 Одесса оказалась в красной зоне карантина. Введение жестких ограничений состоится 23 марта.
В Минздраве говорят, что красную зону могут впоследствии отменить. Для этого нужно, чтобы регион смог достичь нормы показателей в течение 5 или более дней подряд.
Статистика заболеваемости
- За последние сутки в Одесской области зафиксировали 745 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Среди них – 401 житель Одессы.
- С начала пандемии в Одессе коронавирусом заразились 98 249 человек. Сейчас болеют 14 915 человек.
- К сожалению, от COVID-19 в области в общем умерли 1 613 человек.
Зонирование карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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