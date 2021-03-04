Апелляционный суд Одессы приговорил к 3 годам заключения Александра Петрова за его профессиональную деятельность. Программиста обвинили в том, что он помог норвежской компании кинуть другую компанию, а также украинских партнеров.

Детали заключения программиста

Петрова осудили за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи.

Читайте также В Мариуполе мужчину, которого задержали с крупной партией наркотиков, приговорили лишь к штрафу

Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Он ждет, когда его отправят в колонию. После отбытия срока Петров не сможет работать программистом еще в течение года.

Обвиняемый не проявил искреннего раскаяния, не признал себя виновным, не возместил нанесенный ущерб даже частично, не способствовал раскрытию преступления, а наоборот, всячески затягивал судебное разбирательство дела,

– говорится в приговоре.

Беспрецедентный случай в истории Украины

По данным издания, это первый в истории нашей страны случай, когда к реальному сроку приговорили программиста в связи с его профессиональной деятельностью. Осужденный участвовал в разработке сайта для норвежской компании Visum Service AS, которая предоставляет услуги по оформлению виз.

По словам адвоката потерпевших Валерия Судакова, дело рассматривали 8 лет.

В 2011 году Visum Service AS заказала у другой норвежской компании под названием Cloud Consulting AS создание специализированного сайта для онлайн покупки виз, проверки подлинности различных документов и тому подобное. Работу оценили в 300 тысяч евро.

К теме На Закарпатье незаконно использовали государственную землю стоимостью 200 миллионов

Cloud Consulting AS нашла субподрядчика в Украине – фирму "Европейское агентство высоких технологий". Группу, занимающуюся в ней разработкой продукта, возглавил Петров.

3 года тюрьмы за 5 тысяч евро

Когда сайт был готов на 95%, заказчик решил, что 300 тысяч – это очень много, и обратился непосредственно к Петрову. Ему предложили за 5 тысяч евро закончить работу самостоятельно, после чего удалить программный код с серверов корпоративной сети ЕАСТ и Cloud Consulting AS.

Петров, заранее уволившись из своей компании, так и сделал, однако его успели разоблачить.

Правоохранители установили, что своими действиями он нанес работодателю и подрядчику убытки в размере 4,5 миллиона гривен.