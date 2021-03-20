Контрабанда на 3 миллиона: в Одессе изъяли тысячи пачек сигарет из Арабских Эмиратов – видео
Госпогранслужба остановила в Одессе контрабанду сигарет на 3 миллиона гривен. Пограничникам удалось изъять 100 тысяч пачек сигарет.
Источник:Госпогранслужба
Контрабанду табачных изделий пытались осуществить под видом потребительских товаров. Операцию остановили в аэропорту Одессы в пятницу, 19 марта.
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Огромный груз прибыл из города Дубай. Пограничникам удалось изъять около 200 ящиков сигарет производства ОАЭ.
Блокировать контрабанду сигарет сотрудникам Государственной пограничной службы помогли работники таможни и Службы безопасности Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения.
Пограничники остановили контрабанду сигарет: смотрите видео
Последние задержания масштабных контрабанд
- 26 февраля пограничники Львовского отряда на границе с Польшей изъяли более 700 пачек сигарет из внедорожника Land Rover. Контрабандист решил спрятать их в полостях фар и под бамперами.
- В начале февраля правоохранители остановили контрабанду сигарет на примерно 10 миллионов гривен. Сигареты пытались провести через столичный аэропорт "Борисполь" из Объединенных Арабских Эмиратов.
- 5 февраля сотрудники Госпогранслужбы изъяли в украинца 37 тысяч пачек белорусских сигарет. Мужчина пытался тайно вывезти их в Польшу.
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