Госпогранслужба остановила в Одессе контрабанду сигарет на 3 миллиона гривен. Пограничникам удалось изъять 100 тысяч пачек сигарет.

Контрабанду табачных изделий пытались осуществить под видом потребительских товаров. Операцию остановили в аэропорту Одессы в пятницу, 19 марта.

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Огромный груз прибыл из города Дубай. Пограничникам удалось изъять около 200 ящиков сигарет производства ОАЭ.

Блокировать контрабанду сигарет сотрудникам Государственной пограничной службы помогли работники таможни и Службы безопасности Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения.

Пограничники остановили контрабанду сигарет: смотрите видео

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