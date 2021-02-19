В Одесском торговом центре "Афина" охранники поиздевались над покупателем. Силовики заставляли мужчину умываться зеленкой, а также толкали его кулаками.

Детали инцидента в Одессе

Происшествие случилось в магазине "Таврия В" с участием якобы работников охранной фирмы "Зевс".

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Охранники схватили мужчину, потому что тот якобы зашел в магазин с собственным товаром, но без чека на него. Они отвели покупателя в подсобное помещение. Там силовики вытащили банку зеленки и подставили ведро. Над ним мужчина должен был умывать лицо раствором.

Умывайся, б*ять,

– приказывали охранники.

Мужчина в то время просил силовиков опомниться. После того, как он один раз умылся зеленкой, охранники начали требовали, чтобы покупатель повторил.

По данным ТСН, в администрации "Таврии В" заявили, что инцидент случился давно, и их работников там якобы не было. На горячую линию, по их словам, никто не обращался.

Смотрите видео издевательства охранников в ТЦ Одессы: