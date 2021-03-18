Курьера из Одессы, который является ветераном АТО, избили за "неприемлемую" парковку не на своем месте. На него набросились несколько охранников частной фирмы. В полиции же говорят: инцидент произошел между двумя водителями.

Произошел конфликт в жилом массиве Котовского. Как пишут в соцсетях, руководитель охранной фирмы "Титан Секьюрити Групп" не поделил парковку с ветераном АТО Евгением Кучинским.

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Избиение АТОшника в Одессе: как это произошло

Инцидент произошел 17 марта.

Руководитель охранной фирмы вышел из своего Porsche и не поделил парковку с ветераном АТО.

Евгений Кучинский работает в компании DHL и приехал в район по работе.

Припарковал машину, а затем зашел в офис.

Когда вернулся, колеса служебного автомобиля были порезаны, а его ждали ребята в черной форме охранников.

Они заявили Кучинскому, что он припарковался в неположенном месте – на территории их охранной фирмы.

После этого бойцы начали бить мужчину.

Соответствующие видео выложили очевидцы в соцсети. На кадрах видно, как мужчину поочередно бьет толпа мужчин в черной форме.

Как охранники избили курьера в Одессе: смотрите видео

У Евгения из-за избиения перелом носа, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная грудная клетка и поврежденная челюсть.

Евгений Кучинский после избиения в Одессе / Фото из телеграмма "Одесса сейчас"

Возмущенные ветераны пришли под офис с митингом

На следующий день под офисом охранной фирмы собрались ветераны АТО и представители Нацкорпуса. Они требовали разговора с руководителем фирмы, сотрудники которой вчера избили Евгения Кучинского.

Одной из машин фирмы кто-то проколол шины. На место событий прибыла полиция.

Что об инциденте говорят в полиции