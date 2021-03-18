"Стал на нашем месте": в Одессе охранники избили ветерана АТО – видео
Курьера из Одессы, который является ветераном АТО, избили за "неприемлемую" парковку не на своем месте. На него набросились несколько охранников частной фирмы. В полиции же говорят: инцидент произошел между двумя водителями.
Источник:телеграм-канал "Одесса сейчас"
Произошел конфликт в жилом массиве Котовского. Как пишут в соцсетях, руководитель охранной фирмы "Титан Секьюрити Групп" не поделил парковку с ветераном АТО Евгением Кучинским.
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Избиение АТОшника в Одессе: как это произошло
- Инцидент произошел 17 марта.
- Руководитель охранной фирмы вышел из своего Porsche и не поделил парковку с ветераном АТО.
- Евгений Кучинский работает в компании DHL и приехал в район по работе.
- Припарковал машину, а затем зашел в офис.
- Когда вернулся, колеса служебного автомобиля были порезаны, а его ждали ребята в черной форме охранников.
- Они заявили Кучинскому, что он припарковался в неположенном месте – на территории их охранной фирмы.
- После этого бойцы начали бить мужчину.
- Соответствующие видео выложили очевидцы в соцсети. На кадрах видно, как мужчину поочередно бьет толпа мужчин в черной форме.
Как охранники избили курьера в Одессе: смотрите видео
У Евгения из-за избиения перелом носа, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная грудная клетка и поврежденная челюсть.
Евгений Кучинский после избиения в Одессе / Фото из телеграмма "Одесса сейчас"
Возмущенные ветераны пришли под офис с митингом
На следующий день под офисом охранной фирмы собрались ветераны АТО и представители Нацкорпуса. Они требовали разговора с руководителем фирмы, сотрудники которой вчера избили Евгения Кучинского.
Одной из машин фирмы кто-то проколол шины. На место событий прибыла полиция.
Что об инциденте говорят в полиции
- Об избиении в полиции отмечают: инцидент произошел между двумя мужчинами.
- 36-летний пострадавший, работающий курьером, припарковался на месте, на которое также претендовал 35-летний нападавший.
- Между водителями возник конфликт: младший из мужчин ударил старшего в лицо.
- Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном легком телесном повреждении.
- Назначена экспертиза, которая установит степень тяжести телесных повреждений.
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