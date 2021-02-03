В Одессе 3 февраля произошел обвал заброшенного дома на Деволановском спуске. В нем даже жили люди, однако они ушли оттуда за несколько минут до обвала.

Источник: "Думская"

Вероятно, это были бездомные, которые проживали в заброшенном помещении – официально этот дом давно находится в аварийном состоянии и люди были из него отселены. Никто не пострадал.

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Как сообщили очевидцы, рухнула стена, частично завалив лестницу, ведущую с моста вниз.

По информации местных депутатов, трущобы принадлежат греку по имени Драгнис. Вице-мэр Одессы Михаил Кучук сообщил, что "его неоднократно предупреждали, что здание в аварийном состоянии, но он не реагирует на наши замечания и предупреждения".



Обвалившийся дом в Одессе / Фото "Думская"



Завалило часть лестницы / Фото "Думская"



На месте работают спасатели ГСЧС / Фото "Думская"