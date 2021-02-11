В Одессе 11 февраля произошел обвал части старинного здания – бывшей фабрики мороженого. Ее построили более 120 лет назад.

Речь идет о доме на углу улиц Старопортофранковской и торговой. Площадь обрушения составила примерно 150 квадратных метров.

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Обвалилась часть фасадной стены и крыша двухэтажного дома. Когда-то в нем располагалась фабрика мороженого "Полярная звезда".

От обломков пострадали 3 торговых павильона, которые расположены возле здания. Жертв и пострадавших нет.

В Одессе обрушилось здание бывшей фабрики мороженого: смотрите фото

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В мэрии утверждают, что уже связались с владельцем здания, который пообещал уже в первой половине дня начать разбирать аварийную стену, чтобы не допустить дальнейшего обрушения.

История дома

Его возвели в 1892 – 1894 годах по проекту архитектора Семена Ландесмана. Сначала в нем размещалась женская гимназия. Позже в здании работала профтехшкола, в которой готовили строителей. Здесь учился Сергей Королев – известный ученый, конструктор в сфере ракетостроения и космонавтики.

Фабрика мороженого работала до начала 2000-х. В 2002 году ее дирекция продала дом и весь комплекс. Фабрику тогда оценили в 600 тысяч гривен. Но даже и эта смешная сумма в кассу предприятия не поступила.

Впоследствии эту сделку подтвердили хозяйственные суды всех инстанций. Оборудование демонтировали и вывезли в неизвестном направлении, а здание – между прочим, памятник архитектуры – перепродали.

Сейчас территория закрыта и не охраняется.

Недавно в Одессе рухнул другой старинный дом, который находится в запущенном состоянии. Речь идет о трущобах на Деволановском спуске.