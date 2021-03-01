В Одессе на улице Нежинской ночью на 1 марта обрушился жилой дом, который является памятником архитектуры. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне местных жителей выселили из дома. Все потому, что 27 февраля в здании появилась трещина. Об этом журналистам 24 канала рассказали в ГСЧС.

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Что известно об обрушении дома в Одессе

Обвал случился именно в том месте, где пошла трещина. В результате обвала стены произошло частичное разрушение крыши, перекрытия и квартиры №5 на 2-м этаже.

Кроме того, в результате инцидента пострадали также соседние здания. Так, в трехэтажном доме на улице Нежинской 16 разрушены три квартиры, крыша и чердак. Также известно, что камни, которые падали с памятника архитектуры, повредили крышу двухэтажного дома, который расположен рядом.

Работники ГСЧС уже оградили территорию.

Обратите внимание! Дом построили в 1879 году. На протяжении 1869 – 1984 годов в нем жил писатель Лев Славин.

В Одессе обрушился жилой дом / Фото "Думская"