В Одессе в новогоднюю ночь женщина призналась, что заразила мужа болезнью, а он ее за это убил
В Одессе в новогоднюю ночь 1 января мужчина избил до смерти женщину, с которой он жил. Это произошло после того, как он узнал, что она заразила его венерической болезнью.
О своем поступке одессит рассказал сам – набрал 102. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.
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Мужчина, правда, забыл назвать адрес, где совершил преступление. Но полиция все равно его разыскала. Он признался в том, что натворил.
Избил кулаками до смерти
В участке 30-летний одессит рассказал, что в новогоднюю ночь он напал на сожительницу – женщине было 39 лет, и избил ее кулаками. Она скончалась на месте.
"Сделал это, потому что она меня заразила", сказал задержанный.
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Убийце грозит тюрьма от 7 до 10 лет.
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