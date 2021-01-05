В Одессе в новогоднюю ночь 1 января мужчина избил до смерти женщину, с которой он жил. Это произошло после того, как он узнал, что она заразила его венерической болезнью.

О своем поступке одессит рассказал сам – набрал 102. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

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Мужчина, правда, забыл назвать адрес, где совершил преступление. Но полиция все равно его разыскала. Он признался в том, что натворил.

Избил кулаками до смерти

В участке 30-летний одессит рассказал, что в новогоднюю ночь он напал на сожительницу – женщине было 39 лет, и избил ее кулаками. Она скончалась на месте.

"Сделал это, потому что она меня заразила", сказал задержанный.

В Одессе на Новый год мужчина забил до смерти сожительницу: смотрите видео

Убийце грозит тюрьма от 7 до 10 лет.