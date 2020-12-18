"Назначила" и. о. ректора меда: в Одессе за незаконные махинации могут посадить нотариуса
Нотариусу Одесского городского нотариального округа инкриминируют несанкционированное внесение информации в реестры. 18 декабря предполагаемой нарушительнице закона официально объявили подозрение.
Женщина, по данным следствия, зарегистрировала исполняющим обязанности ректора Одесского национального медицинского университета, хотя не имела такого права. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
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Назначенное ею на ответственную должность лицо не было определено руководителями Минздрава.
Нарушение Конституции, Закона и Устава
Правоохранители настаивают на том, что нотариус знала, что бумаги, которые она подала для внесения изменений о руководстве университета, противоречат требованиям целого ряда основополагающих документов. В частности – Конституции, законам и Уставу вуза.
Досудебное расследование инцидента продолжается. Его проводят сотрудники Главного следственного управления полиции и представители киберполиции в сопровождении руководства Офиса Генпрокурора.
Битва за ОНМед
Руководство вуза было изменено в 2018 году. Тогда в Министерстве здравоохранения сообщили о попытке рейдерского захвата Национального медицинского университета. По словам чиновников, после того, как неизвестные ворвались в админздание заведения, была уничтожена часть документации.
Вполне вероятно, что дело, в котором фигурирует нотаруис, касается признания исполняющим обязанности ректора Юрия Сухина.
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