Кинологи и взрывотехники проверяют помещения учреждений дошкольного воспитания, в которых, согласно заявлениям злоумышленников, могут прозвучать взрывы. 15 января полицейские получили соответствующее уведомление по электронной почте.

Анонимные террористы отметили, что взрывы произойдут в промежутке между 15:00 и 24:00. Об этом сообщает "Думская".

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Детей из зданий детских садов срочно эвакуировали.

Что известно о массовых заминированиях детских садов в Одессе

Злоумышленники сообщили о наличии взрывчатки в 185 садах с помощью электронной почты.

Под угрозой якобы оказались 128 коммунальных и 57 частных учреждений.

По адресам сразу выехали специалисты, а работники детсадов тем временем отправили малышей на прогулки.

Также в садах предупредили родителей о том, что они могут забрать детей домой.

Правоохранители не проверили все учебные заведения. Но в тех садах, где полицейские уже побывали, учебный процесс идет по графику.

По факту сообщения о заминировании следователи открыли уголовное производство. Впрочем, с квалификацией события они окончательно разберутся после того, как кинологи закончат свою работу.



Полицейские ищут взрывчатку в 185 детских садах Одессы / Фото "Думская"