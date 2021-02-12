В Одессе нашли повешенным 10-летнего мальчика
В Одессе на Таирово вечером 11 февраля совершил самоубийство 10-летний мальчик. Он повесился на межкомнатной двери на проспекте Академика Глушко.
Источник:24 канал
Об ужасной трагедии сообщает ряд местных СМИ и телеграмм-каналы.
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Как рассказали соседу, мать, которая работает учительницей, нашла ребенка – он был повешен на поясе от халата.
Известно, что отец мальчика не жил с ними.
Детали трагедии устанавливаются.
Детские самоубийства на Киевщине
Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киеве и области, а также в Харькове произошло несколько самоубийств среди детей и подростков – они выпрыгнули из многоэтажек.
В соцсетях родители утверждают, что это не случайность, а среди молодежи активизировалась новая ужасная "игра", по аналогу "Синего кита", – когда детей доводили до самоубийств.
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